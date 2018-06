Villes intermédiaires: Chefchaouan accueille le premier forum mondial

Le premier forum mondial des villes intermédiaires se tiendra les 5, 6 et 7 juillet 2018, à Chefchaouan. Organisé par la commune de Chefchaouan et l’Organisation des Villes et Gouvernes Locaux (CGLU) en partenariat avec la Direction Générale des Collectivité Locales du ministère de l’Intérieur en collaboration avec d’autres établissements, nationaux et internationaux, ce Forum mondial est voulu comme une tribune dédiée au dessin d’une nouvelle vision du monde, une dynamique de transformation de notre planète voulue par les pays du monde puisque lancée par les Nations Unies à travers les Agendas mondiaux de la soutenabilité : Agenda 2030 (Objectifs de Développement Durable), Agenda contre le Changement Climatique, Agenda de la Résilience contre les Désastres et Nouvel Agenda Urbain sont les porteurs les plus importants de cette volonté de transformation sociétale pour la soutenabilité. Le Forum de Chefchaouen veut être une rencontre institutionnelle, de gouvernance multi-niveau pour la mise en place d’un agenda commun international. Un agenda – feuille de route pour passer à l’action de l’implémentation, dans le cadre d’une plateforme institutionnelle internationale, qui appuie, accompagne et s’engage à la mise en pratique des recommandations et politiques présentées pendant le Forum Mondial. Ce Forum Mondial est aussi une opportunité pour mettre en marche un travail collectif où tous, gouvernants, institutions et citoyens, regardent le même objectif: prendre aujourd’hui les bonnes décisions pour demain, pour imaginer un Futur soutenable pour la planète.

