Villes vertes: Le Maroc brille par son absence

Un site de voyage, Travelbird, a publié le 24 avril dernier un palmarès des villes les plus vertes du monde. L’intérêt du classement est qu’il repose sur des critères quantitatifs, et plus précisément des mètres carrés. La mesure s’intéresse en effet à la surface d’espaces verts par habitant : forêts et bois, réserves naturelles, herbe entretenue, jardins publics, terrains de golf, vergers, vignobles et terres agricoles.

Sur les 50 villes étudiées, Reykjavik arrive en tête, avec 410,84 m2d’espaces verts par habitant, dont la moitié de réserves naturelles. Il est vrai que la capitale islandaise ne compte que 126.100 habitants pour 273 km2, soit une densité 50 fois moins élevée que celle de Paris. La première ville française, Marseille, est seulement 11e avec 111,77 m2d’espaces verts par habitant. Les deux autres villes hexagonales, Paris et Lyon, figurent en queue de classement avec de piètres 45e et 47eplaces.

Si l’on considère le classement en pourcentage de la superficie totale de la ville, c’est Prague (République tchèque) qui arrive en tête, avec 56,74 % d’espaces verts, suivie de Madrid, en Espagne (44,85 %), et de Vienne, en Autriche (42,68 %). Sur ce critère, Marseille fait un peu mieux et arrive septième, avec 39,30 % d’espaces verts.

La verdure en ville n’a pas seulement des qualités esthétiques : les espaces verts améliorent la qualité de l’air, aident à lutter contre les îlots de chaleur et encouragent l’activité physique. Certaines études montrent même que le voisinage d’un parc entraîne une moindre prévalence de l’obésité et une amélioration des relations sociales par « une forme d’appartenance à une communauté ». En prime, c’est bon pour l’économie : pour 100.000 euros dépensés dans les activités horticoles et jardinières, 1,5 emploi est créé, d’après l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep).

