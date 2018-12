Violence à l’égard des femmes: La banalisation des crimes par l’Exécutif dénoncée

L’ADFM, entre autre associations militantes, réagit vivement contre une campagne de sensibilisation orchestrée par le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles. Une campagne qui considère que « la violence à l’encontre des femmes est une insolence, la taire serait dommage » passe sous silence un « crime » et représente un « gaspillage » pur et simple des deniers publics.

Partant de ce slogan « qui réduit la violence à l’encontre des femmes à une simple insolence et qui banalise l’obligation des citoyens et citoyennes de le dénoncer », signale un communiqué d’un collectif d’associations, « nous amène à questionner les derniers cas de violence subis par les femmes et les filles dans notre pays: la tentative de viol collectif d’une jeune fille dans un bus à Casablanca, l’enlèvement et l’exploitation sexuelle de la fille de Beni Mellal, l’agression physique et la tentative d’assassinat d’une femme dans la rue de Casablanca ,le meurtre d’une autre chez elle à Rabat … , sont-ils des actes d’insolence ? »

Voilà pourquoi les associations, organisations et coalitions, signataires de ce communiqué, condamnent ce slogan qui « promeut la culture de l’impunité et encourage la perpétuation des violences à l’encontre des femmes et des filles. » Slogan considéré par ailleurs comme « une violence symbolique envers es femmes, particulièrement les survivantes aux violences. »

L’adoption d’un tel slogan, ajoute le collectif, « démontre que le gouvernement actuel n’a toujours pas compris la gravité de ce phénomène, ni son impact sur les femmes et les filles, sur leurs environnements et sur la société dans son ensemble, et ce, malgré les statistiques alarmantes, livrées par l’enquête de prévalence réalisée par le Haut-commissariat au Plan, qui annoncent que 62,8% des femmes marocaine sont subi différentes formes de violences. »