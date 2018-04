Vive tension entre Moscou et Washington: Des bâtiments diplomatiques russes saisis ?!

La tension va crescendo entre les Etats Unis et la Russie. Ainsi, après le viol, mercredi dernier, par des représentants des autorités américaines du consulat russe fermé de Seattle, la diplomatie russe a fermement protesté contre la saisie de sa propriété sur le sol américain et exigé que les bâtiments de ses missions diplomatiques lui soient restitués.

La Russie réclame que ses six biens diplomatiques aux États-Unis lui soient restitués, a déclaré jeudi lors d’un point de presse la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. «De notre côté, nous exigeons que nos six bâtiments, propriété diplomatique russe saisie par les États-Unis, nous soient rendus. On ne nous permet même pas d’y entrer pour vérifier le fonctionnement des services publics.» Une situation jugée par la même responsable russe d’«absolument scandaleuse, horrible et sans précédent». Et d’ajouter : «Il n’y a jamais rien eu de tel dans l’histoire de nos relations bilatérales, c’est certainement une violation flagrante des normes internationales fondamentales de la part des États-Unis». On rappellera que Moscou avait qualifié de « raid » US pareille intervention. De son côté, la porte-parole du département d’État US Heather Nauert a donné la version américaine des faits. «Aujourd’hui, des représentants de l’État du Texas ont traversé la propriété à Seattle pour confirmer qu’elle avait été évacuée. Nous la sécuriserons et l’entretiendrons conformément à nos obligations. Pas d’invasion, juste une réponse ferme et légale à la poursuite du comportement scandaleux de la Russie», a-t-elle écrit sur son compte Twitter. «Nous l’avons fait en réponse à l’utilisation par le gouvernement russe d’un agent neurotoxique de qualité militaire sur le sol #UK», a-t-elle poursuivi.

Elle a en outre évoqué la Convention de Vienne sur les relations consulaires, conformément à laquelle les USA avaient retiré leur consentement à la création et à l’exploitation du poste consulaire de Russie à Seattle.

Plus tôt dans la journée, des représentants du gouvernement américain ont cassé les serrures de l’entrée principale du Consulat général de Russie à Seattle pour pénétrer dans la résidence, une propriété russe, que les diplomates avaient fermé et quitté la veille à la demande des États-Unis.

Le chef de la section consulaire de l’Ambassade à Washington, D.C., Nikolaï Poukalev, a affirmé que des mesures de rétorsion seraient prises plus tard. Le Consulat a été fermé le 2 avril, à la demande des autorités américaines, suite à l’empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia en Grande-Bretagne, imputé à la Russie. Depuis, les diplomates russes rangeaient leurs affaires et les documents.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d’un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d’être derrière l’empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d’expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. 18 pays de l’UE ainsi que les États-Unis, la Norvège, la Géorgie, la Moldavie, l’Albanie, l’Ukraine, la Macédoine, le Monténégro, le Canada et l’Australie ont par la suite annoncé une expulsion de diplomates russes.