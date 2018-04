Volvo à l’Auto Expo 2018: Scandinavian Auto sort le grand jeu!

Pour la 11ème édition du salon Auto Expo qui se déroulera du 10 au 22 avril, Volvo Cars Maroc, représenté par Scandinavian Auto Maroc, a décidé de faire les choses en grand pour faire connaitre ses différents modèles. Ainsi, c’est un stand de 584m2 qui sera réservé à l’exposition de pas moins de 12 voitures de la marque à commencer par la XC40. Modèle phare de la marque, la Volvo XC40 sera l’une des stars du salon Auto Expo 2018. Ce véhicule multi-champion a remporté le titre très prestigieux de Voiture européenne de l’année 2018 lors de la dernière édition du salon de Genève de l’automobile. La XC40 s’était auparavant adjugée plusieurs autres récompenses, dont celle de Car of the Year, décernée par le célèbre magazine automobile britannique « What Car? ». Qu’il s’agisse de design, de connectivité ou de systèmes de sécurité, la XC40 est parvenue à instaurer de nouvelles références dans son segment. Il s’agit du premier modèle de la marque a bénéficier de la toute nouvelle plateforme CMA (Compact Modular Architecture) de Volvo Cars, qui commencera bientôt à équiper les futurs modèles de la gamme 40, en particulier les véhicules 100 % électriques. Fidèle à la réputation de sécurité de la marque, la XC40 embarque une dotation très exhaustive en termes de systèmes d’aide à la conduite. Ceux-ci vont du Pilote semi-automatique de Volvo Cars, au City Safety, en passant par les protections anti-sortie de route. On retrouve également l’alerte trafic en marche arrière avec assistance au freinage et la caméra panoramique à 360°, qui aide le conducteur à manœuvrer dans les espaces de stationnement notamment les plus exigus. La S90 dans sa nouvelle finition R-Design sera également au rendez-vous. Déclinée en finition R-Design, la Volvo S90 reçoit désormais une suspension plus raffermie qui est directement héritée du châssis Sport. La berline bénéficie aussi de l’abaissement de sa garde au sol et d’un réglage encore plus précis de la direction, gagnant ainsi un comportement plus incisif pour une réactivité plus affirmée. Cette version haute performance reçoit des sièges Sport Contour et des incrustations R-Design qui créent un habitacle à l’image de l’extérieur, vous rappelant en permanence que vous conduisez un véhicule à part. Et ce n’est pas fini. Après la consécration de la Volvo XC40 à Genève, ce fut au tour de la Volvo XC60 de recevoir une distinction à l’occasion du salon de New-York. Le SUV, qui sera également exposé à Casablanca, a remporté le prestigieux titre de « Voiture mondiale de l’année » à New York. Pour avoir une chance d’être élu par le jury, le véhicule doit répondre à plusieurs critères tels que l’agrément de conduite, la sécurité, les performances ou encore le confort intérieur. Cette seconde génération de la XC60 condense avec brio les atouts de sa grande sœur, la XC90. Elle utilise la même plateforme et en reprend les codes esthétiques à l’instar, par exemple, de la large calandre chromée, du capot plat ou encore de la signature lumineuse en forme de T. D’autres nouveautés seront également de la partie dont la XC90, la S90, laV40 Cross Country ou encore la S60.

