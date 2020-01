Vote-test en Emilie-Romagne: Une gifle pour M. Salvini !

La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini était devancée par la gauche dimanche en Emilie-Romagne, selon un sondage sortie des urnes d’une élection régionale à valeur de test national pour le leader souverainiste italien qui comptait sur ce scrutin pour reconquérir le pouvoir.

Le candidat du parti Démocrate, Stefano Bonaccini, sera donc reconduit dans ses fonctions de gouverneur de l’Emilie-Romagne.

Une victoire personnelle qui récompense sa bonne administration de la région mais qu’il n’aurait sans doute pas obtenue sans l’appui des Sardines.

Ce mouvement s’est mobilisé pour réveiller la gauche et a certainement influencé d’anciens électeurs du Mouvement 5 étoiles qui est en pleine débâcle.

«Je crois que nous devons dire un immense merci aux Sardines. Il est juste de le dire parce qu’il est évident que l’augmentation du nombre d’électeurs qui ont participé aux élections est le fruit d’un réveil démocratique.

Le mouvement des Sardines a lutté contre l’agressivité d’une droite extrémiste qui a toujours alimenté la culture de la haine. Donc merci à ce mouvement qui s’est mobilisé et a permis à la démocratie italienne d’être plus forte. Nous sommes très satisfaits des résultats du Parti démocrate.

Matteo Salvini a perdu ce scrutin alors que jusqu’au dernier moment, il revendiquait des élections générales pour renvoyer chez lui le gouvernement.

Je suis heureux pour la population de l’Émilie-Romagne qui garde un grand président» a déclaré Nicola Zingaretti, leader du Parti démocrate.

Pour M. Salvini qui a tant misé sur le plus grand fief rouge depuis l’après-guerre, l’échec est retentissant. Plus question de demander des élections générales anticipées.

Mais d’une part la Ligue s’enracine davantage en Emilie-Romagne et d’autre part elle a été déterminante dans le succès de la candidate de la coalition de droite en Calabre.

Le Parti démocrate n’a cessé de remonter au fil des sondages sortis des urnes et des projections. Selon les dernières projections, l’Émilie- Romagne gardera sa couleur rouge.

Une distance de près de 6 points sépare le Parti démocrate de la Ligue de Salvini (50,2% pour le PD 44,6% pour la Ligue- moins de 4 % pour le Mouvement 5 étoiles).

En revanche les électeurs de la Calabre, également appelés aux urnes, ont fait basculer à droite cette région déshéritée du sud notamment grâce aux voix remportées par la Ligue.