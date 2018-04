Wafa Assurance: Lancement de la Réalité Virtuelle pour la prévention en entreprise

Engagée depuis plus de 10 ans dans la prévention des risques d’entreprises, Wafa Assurance a adopté une nouvelle démarche technologique et novatrice afin d’accompagner ses entreprises clientes à maîtriser et réduire le risque en cas de sinistre. Présentée lors d’une conférence de presse par Ali Harraj, Président Directeur Général de Wafa Assurance, cette nouvelle démarche se base sur la réalité virtuelle et augmentée comme outil de formation au profit des collaborateurs de ses entreprises clientes. Une expérience immersive et interactive qui plongera l’utilisateur au cœur d’une simulation virtuelle faisant objet d’un exercice d’entraînement sans risques. Cette nouvelle approche digitale vise à moderniser le processus d’apprentissage, augmenter l’assimilation des règles et consignes de sécurité et de diminuer la durée de formation en lui octroyant un aspect plus attractif et convivial.

