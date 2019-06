Walid al-Moallem à Pékin: Damas cherche aussi l’aide militaire chinoise

Le ministre syrien des Affaires étrangères a dévoilé, dans une interview accordée à la chaîne libanaise Al-Mayadeen, les détails de ses pourparlers avec les autorités chinoises concernant la situation en Syrie.

Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem a demandé aux autorités chinoises de fournir à Damas une aide militaire et politique dans sa lutte contre les Ouïghours islamistes dans le gouvernorat d’Idlib.

«Nous avons dit à nos amis chinois: donnez-nous de quoi lutter contre le Mouvement islamique d’Ouzbékistan», avant de préciser qu’il s’agissait des moyens «militaires, politiques et culturels».

Le chef de la diplomatie syrienne a souligné que la Chine, elle, ne participerait pas à la lutte contre les terroristes dans la zone de désescalade d’Idlib.

On estime que près de 30.000 terroristes et radicaux -dont des mercenaires étrangers- appartenant à différents groupes se trouvent actuellement dans le gouvernorat d’Idlib

Dans l’entretien accordé à Al-Mayadeen, le patron de la diplomatie syrienne a formulé l’espoir de voir la Turquie remplir un autre rôle en Syrie que celui qu’elle assume aujourd’hui.

Sur l’incident qui a eu lieu dans la région d’Idlib où une position de l’armée turque a été pilonnée par l’armée syrienne, W. al-Moallem a souligné que le bombardement des soldats turcs n’était pas intentionnel, « cela arrive dans les guerres », tout en rappelant que la présence turque en Syrie est illégale puisqu’elle constitue une violation de la souveraineté syrienne.

L’armée syrienne ne fait à Idlib que ce qu’elle a l’obligation de faire: défendre son sol, devait-il ajouter.

Quant aux prétentions que l’on prête à la Turquie dans les zones où la présence des kurdes syriens est une réalité, comme c’est le cas de Manbij, le chef de la diplomatie syrienne a souligné que le maintien des forces turques dans la zone ne manquera pas d’attiser la colère des syriens qui « se soulèveront contre l’occupation » du sol syrien.

Ankara a fait fausse route en soutenant les terroristes car, assure le responsable syrien, en jouant avec le feu, la Turquie finira tôt ou tard par se brûler.