Washington décapite Aqpa: Qassem al-Rimi is dead…

La Maison Blanche a confirmé, ce jeudi 6 février, avoir éliminé Qassem al-Rimi, chef du groupe al-Qaïda dans la péninsule arabique lors d’une opération antiterroriste au Yémen.

Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir «éliminé» le Yéménite Qassem al-Rimi, chef du groupe al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa).

«Sur les instructions du président Donald Trump, les États-Unis ont mené une opération antiterroriste au Yémen et ont réussi à éliminer Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef du groupe al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa)», a annoncé dans un communiqué la Maison Blanche.

Dans ce communiqué, le président américain souligne que la mort d’al-Rimi «affaiblit davantage l’Aqpa et le mouvement al-Qaïda à travers le monde» et rapproche les États-Unis de leur objectif d’«éliminer les menaces» que ces groupes représentent pour la sécurité nationale du pays.

Le locataire de la Maison Blanche n’a pas précisé quand al-Rimi avait été tué, mais des supputations circulaient depuis plusieurs jours.

Le groupe Aqpa avait revendiqué la fusillade perpétrée début décembre dans une base militaire US à Pensacola, en Floride, ayant tué trois marins, selon un communiqué dimanche du centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.

«Dans un discours audio de son chef, Qassem al-Rimi, Aqpa a revendiqué l’attaque en décembre 2019 de la base aéronavale de Pensacola», avait rapporté SITE.

La diplomatie américaine avait doublé en 2018 la récompense offerte pour la capture de Qassem al-Rimi, la faisant passer de 5 à 10 millions de dollars.

Celui-ci était aussi sous le coup de sanctions du Trésor américain et de l’ONU pour sa participation à un attentat meurtrier près de l’ambassade des États-Unis à Sanaa et pour son soutien supposé au jeune Nigérian Umar Farouk Abdulmutallab qui, le jour de Noël 2009, avait tenté de faire exploser un vol Amsterdam-Detroit en cachant des explosifs dans son slip.