Washington sanctionne de hauts responsables iraniens: Et ferment la porte au dialogue !

De quoi sera fait demain dans la région du Golfe après la décision de Donald Trump de renforcer les sanctions contre l’Iran en y assujettissant de hauts dignitaires iraniens dont le Président et le chef de la diplomatie.

Pourtant, depuis Israël, le secrétaire du Conseil de sécurité russe a affirmé que le drone US abattu survolait bel et bien l’espace iranien. Devant ce coup de force de l’administration US, Téhéran a décidé de revoir ses engagements dans le nucléaire.

Le drone américain détruit par l’Iran le 20 juin se trouvait bien dans l’espace aérien iranien, contrairement à ce qu’affirment les États-Unis, a fait savoir le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie Nikolaï Patrouchev.

«Selon des informations du ministère russe de la Défense à ma disposition, ce drone se trouvait dans l’espace aérien de l’Iran», a déclaré N. Patrouchev au terme de ses négociations avec le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale John Bolton et le chef du Conseil de sécurité nationale d’Israël, Meir Ben Shabat.

En dépit de cette nouvelle révélation russe qui accrédite la thèse iranienne, le Président D. Trump a décidé de nouvelles sanctions contre le guide suprême iranien et plusieurs commandants des Gardiens de la révolution, l’armée d’élite iranienne.

Téhéran a réagi aux nouvelles sanctions américaines.

L’Amérique « ment » quand elle dit « chercher à négocier » avec l’Iran, déclare le président Rohani.

Dans un tweet en persan, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que « les sanctions contre le guide suprême iranien et contre le chef de la diplomatie iranienne signifient la fermeture définitive de la voie diplomatique avec l’actuel gouvernement américain ».

Abbas Moussavi accuse le gouvernement de D. Trump de détruire tous les mécanismes internationaux pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

En visant personnellement le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, par des sanctions les Etats-Unis ont franchi une ligne rouge aux yeux de Téhéran.

Le numéro un iranien avait affirmé il y a deux semaines lors de la visite du Premier ministre japonais, venu à Téhéran en mission de médiation, qu’il refusait tout dialogue avec l’actuel président américain.

Rappelons que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980.

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a accusé ce qu’il appelle le « groupe B», B-Team, qui désigne John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de D. Trump, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, le prince Ben Salmane de l’Arabie Saoudite et le cheikh Ben Zayed des Emirats arabes unis, de chercher à provoquer une guerre contre l’Iran.

Lundi soir, le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni à huis clos, à la demande de Washington pour exposer le contenu de ces nouvelles sanctions.

Dans une déclaration approuvée à l’unanimité de ses 15 membres, le conseil demande des mesures pour apaiser la tension dans le Golfe.

Le Conseil de sécurité « exhorte les parties concernées et tous les pays dans la région à observer la plus grande retenue et à prendre des mesures pour réduire l’escalade et mettre fin aux tensions », ajoute la déclaration.

« Les divergences doivent être traitées pacifiquement et via le dialogue », insiste encore le Conseil.

En marge de cette réunion, dans une rencontre avec les médias, l’ambassadeur d’Iran aux Nations unies a réclamé que les Etats-Unis cessent « leur guerre économique contre le peuple iranien », rejetant tout dialogue entre Téhéran et Washington dans le climat actuel.

la Chine appelle ce mardi matin à la « retenue » et au « sang froid », et le président Macron a annoncé de son côté qu’il rencontrerait « en aparté » D. Trump pour évoquer le dossier iranien en marge du sommet G20 en fin de semaine au Japon.

Réactions en chaine:

En réaction à cette nouvelle offensive US, Téhéran va «sérieusement» réduire ses obligations envers l’accord nucléaire, a déclaré à l’agence Fars le contre-amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne.

Il a également critiqué l’ambiguïté des pays européens dans leur position à l’égard des États-Unis sur les sanctions.

«Nous allons entamer la seconde étape de baisse de nos obligations envers l’accord nucléaire à partir du 7 juillet», a-t-il déclaré, précisant que «cette deuxième phase sera marquée par de sérieuses décisions».

Selon le responsable, l’attitude ambiguë des pays européens y est pour beaucoup dans cette décision.

«Les Européens sont contre les sanctions américaines juste dans les paroles. Mais dans la réalité, ils soutiennent les pressions de Washington sur l’Iran», a-t-il affirmé.

Les tensions sont montées d’un cran entre Washington et Téhéran après la destruction par l’Iran d’un drone américain RQ-4A Global Hawk se trouvant, selon Téhéran, dans son espace aérien, ce que Washington conteste.

Précédemment, les États-Unis avaient imputé à l’Iran l’attaque de deux pétroliers dans le golfe d’Oman, non loin du détroit d’Ormuz. Ce que Téhéran avait démenti.

Au-delà de l’arme des sanctions, force est de souligner que les Américains renforcent leur présence militaire dans le Golfe.

Un navire de guerre amphibie USS Boxer est arrivé dans la zone d’opérations de la cinquième flotte américaine, déployée dans le golfe Persique, au large de l’Iran.

Le navire et son groupement tactique transportent des milliers de Marines ainsi que des avions de combat et des hélicoptères, selon l’US Navy.

La nouvelle unité comprend également le dock de transport amphibie USS John P. Murtha et le navire amphibie de débarquement USS Harpers Ferry, indique le communiqué du Commandement central des États-Unis publié lundi.

Les bâtiments remplacent des navires dirigés par l’USS Kearsarge, présents sur le théâtre des opérations depuis avril…