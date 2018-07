Washington veut mettre à genoux Téhéran: D. Trump serre les vannes…

Donald Trump a fait savoir qu’il avait convaincu le roi d’Arabie saoudite d’augmenter la production de pétrole et ce, pour isoler davantage l’Iran et le Venezuela dont les économies reposent en grande partie sur les ventes d’or noir.

Le président américain déploie toute son énergie à exercer la plus forte pression possible sur l’Iran et le Venezuela, cibles privilégiées de ses attaques verbales et économiques. Multipliant les sanctions pour faire plier ces deux pays, le locataire de la Maison Blanche a fait savoir le 30 juin que le roi Salmane d’Arabie saoudite avait accepté sa demande d’augmenter la production de pétrole. Dans un tweet, il a écrit : «Je viens de parler avec le roi Salmane d’Arabie saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l’Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2 millions de barils, pour combler la différence. Les prix sont trop hauts ! Il est d’accord.». L’Opep avait avalisé le 23 juin avec ses partenaires [un groupe de 24 pays qui assurent plus de 50% de la production mondiale d’or noir], parmi lesquels la Russie, le principe d’une hausse de la production de pétrole. Selon Riyad et Moscou, cela représenterait une hausse d’«un million de barils par jour», ce qui répondrait à la hausse attendue de la demande mondiale.

L’agence de presse officielle saoudienne a précisé le 30 juin que l’appel téléphonique entre D. Trump et le roi Salmane avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient évoqué «la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et la croissance de l’économie mondiale». Les deux dirigeants ont aussi parlé «des efforts des pays producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements», selon la même source saoudienne.

Le cartel et ses alliés sont liés depuis fin 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire remonter les cours du brut. Ce qui a, semble-t-il, fonctionné puisque le baril de Brent est passé d’environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai 2018.

Le président américain a régulièrement critiqué l’Opep ces dernières semaines, l’accusant de ne pas agir. «J’espère que l’Opep va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les prix bas !», avait-il notamment tweeté le 22 juin. En avril, il avait accusé le cartel de maintenir des prix «artificiellement très élevés».

Donald Trump a ainsi exhorté les alliés des Etats-Unis à mettre fin à tous les achats de pétrole iranien, menaçant de sanctionner les pays qui ne réduiraient pas leurs importations de pétrole iranien à « zéro » d’ici le 4 novembre. En ce qui concerne le Venezuela, les sanctions économiques renforcées par l’administration Trump ont participé au déclin de sa production d’or noir.

Alger réagit

Réagissant à la demande faite par Donald Trump à l’Arabie saoudite d’augmenter sa production de pétrole pour faire baisser les cours mondiaux, le PDG de la société nationale des hydrocarbures algérienne SONATRACH, a appelé au maintien du niveau de production actuel conformément à l’accord de l’OPEP signé à Alger le 28 septembre 2016.

Dans un entretien accordé le 1er juillet à Algérie Presse Service (APS), le PDG de la société, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé qu’il était de l’intérêt des pays de l’OPEP et de la Russie de respecter les dispositions de l’accord signé à Alger le 28 septembre 2016 pour maintenir les prix du pétrole. Les propos de M.Ould Kaddour sonnent comme une réponse au tweet du Président américain dans lequel il affirmait, le 1 juillet, avoir demandé au roi Salmane d’augmenter la production de pétrole de l’Arabie saoudite jusqu’à 2 millions de barils par jour et que ce dernier avait accepté. «Nous œuvrons à maintenir cet accord (…) il n’est pas dans l’intérêt des grands producteurs que le baril retombe [le prix du baril, ndlr]», a affirmé le président de la Sonatrach à la clôture de la 27e conférence mondiale sur le gaz qui s’est tenue à Washington du 25 juin au 29 juin.

S’exprimant sur les conséquences de l’augmentation de la production de brut par l’Arabie saoudite, si cette dernière répondait positivement à la demande du Président américain, le responsable algérien a souligné qu’«on ne sait pas comment le marché va réagir», mais ce qui est sûr, c’est que «les prix vont baisser».

Évoquant la décision de l’OPEP et de la Russie prise lors de la réunion des 22 et 23 juin 2018 à Vienne d’augmenter la production de pétrole d’un million de barils par jour, A. Ould Kaddour a expliqué que cette quantité supplémentaire n’a pas eu d’impact sur les prix de l’or noir parce qu’en réalité elle a compensé la baisse de la production vénézuélienne et libyenne. «L’objectif de la réunion était de maintenir la production mais comme il y a eu défaillance dans la production du Venezuela et de la Libye, ils ont augmenté d’un million de barils pour compenser», a-t-il affirmé. «C’est pour cette raison que les prix restent au même niveau», a-t-il souligné.

Le PDG a toutefois annoncé qu’une proposition d’augmentation de la production sera «examinée à la prochaine réunion du Comité conjoint de suivi de l’accord OPEP-non OPEP [l’OPEP et la Russie, ndlr], prévue en septembre à Alger», selon l’APS. «Il y aura une évaluation de la situation» pour s’assurer «qu’il y a nécessité d’augmenter l’offre sur le marché», a-t-il indiqué.