Xi Jinping présent à la FCCEA: L’Agenda arabe de Pékin

Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d’ouverture de la huitième réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats arabes (FCCEA) et y prononcera un discours, ce qui devrait porter les relations entre la Chine et les Etats arabes un niveau inédit, a déclaré vendredi le ministre assistant des Affaires étrangères Chen Xiaodong.

L’Emir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, les ministres des Affaires étrangères ou responsables de rang ministériel de 21 pays arabes, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe participeront à la cérémonie d’ouverture, prévue le 10 juillet au Grand palais du Peuple à Beijing.

Ce sera la troisième fois que le Président Xi présente la politique de la Chine au monde arabe, démontrant que la Chine attache une grande importance et accorde un soutien total au développement des relations avec les pays arabes et à la construction du FCCEA, a indiqué C. Xiaodong.

Le forum, créé il y a 14 ans et dont la taille et l’influence n’ont cessé d’augmenter depuis, a facilité la coopération et la communication entre la Chine et les pays arabes dans leur ensemble, a fait remarquer le diplomate chinois. L’organisation de la réunion ministérielle arrive au bon moment et répond aux attentes des deux parties, a-t-il ajouté.

Selon lui, la présence du Président Xi à la cérémonie d’ouverture et son discours constitueront le clou de la réunion, qui revêtiront une grande importance et auront une influence considérable. Le « Grand Timonier » donnera des précisions sur le point de vue de la Chine en matière de renforcement de la conception au plus haut niveau des relations Chine-Etats arabes, de planification de la coopération collective et de direction de la construction du FCCEA et présentera de nouvelles propositions sur le renforcement de la coopération entre la Chine et les pays arabes dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », bon nombre d’entre elles étant tournées vers l’avenir, novatrices et pionnières, a ajouté le diplomate chinois.

Selon lui, plusieurs documents seront adoptés lors de la réunion, dont une déclaration de Beijing et un plan d’action 2018-2020, couvrant plus de dix domaines de coopération.

Ces documents établiront une feuille de route claire pour la construction conjointe de l’initiative « la Ceinture et la Route » à l’avenir. Quant à la paix et au développement au Moyen-Orient, le Chef de l’Etat chinois donnera des précisions sur la « solution chinoise » aux questions actuelles dans la région, a-t-il révélé. La Chine est disposée à coopérer avec les Etats arabes pour promouvoir la paix et le développement du Moyen-Orient et construire une communauté de destin sino-arabe afin d’apporter une contribution plus importante à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité, a-t-il affirmé.