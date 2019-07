Xpertize Maroc s’ouvre sur le contient: Et devient Xpertize Africa

Le cabinet de recrutement Xpertize Maroc change de nom et devient Xpertize Africa.

Déjà présent sur l’ensemble du continent depuis 2012, le cabinet conforte son positionnement africain et renforce son partenariat avec le groupe international Select, spécialisé dans les solutions RH depuis plus de 30 ans.

Classé dans le top 3 des cabinets de recrutement marocains, Xpertize Africa devient ainsi le premier à offrir une telle plus-value internationale.

Particulièrement actif en Afrique subsaharienne, le cabinet dispose d’une équipe de 60 experts, dont plusieurs consultants originaires d’Afrique de l’Ouest maîtrisant parfaitement les spécificités de ces marchés.

En renforçant son positionnement continental, Xpertize Africa inscrit sa démarche dans la dynamique sud-sud enclenchée par le Maroc depuis plusieurs années.

Convaincu du très grand potentiel de l’Afrique et de ses larges perspectives de croissance, le cabinet y développe sa présence et devient la tête de pont du groupe Select sur le continent.

Avec plus de 500 recrutements par an dans différents secteurs, tels que l’ingénierie, la banque, l’assurance, la finance, l’automobile ou encore les TIC, Xpertize Africa poursuit son développement à travers ses activités de conseil RH, d’assessment et d’outplacement.