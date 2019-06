Y. Moujahid à la tête de la FIJ: Félicitations royales

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Younes Moujahid, à la suite de son élection en tant que président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), lors du 30è congrès de cette instance, tenu en Tunisie.

Le Souverain exprime, dans son message, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de plein succès à notre confrère dans l’accomplissement de ses nobles fonctions.

Le roi salue également la confiance qui a été placée en Y. Moujahid en tant que premier journaliste arabe et africain élu à la tête de cette prestigieuse instance internationale, en reconnaissance de son parcours professionnel et syndical imprégné par ses contributions efficientes dans la défense des droits des journalistes, ajoutant que cette élection reflète la place honorable de la presse marocaine sur la scène internationale, à la faveur de ses compétences connues pour leur grand sens du sérieux et leur professionnalisme.