Ynna Holding: Une nouvelle usine d’embouteillage d’eau à Kénitra

La filiale du groupe Ynna Holding, la société des eaux minérale Al Karama, vient d’inaugurer une nouvelle unité d’embouteillage à Kénitra.

Baptisée «Amane Gharb», cette usine qui s’étend sur une superficie de 5000 m², a nécessité un investissement de 35DH pour une capacité de production annuelle de 30 millions de litres pour les bouteilles de 5L, et 10 millions de litres pour les bouteilles de 1,5L.

Commentant cette inauguration, Mounir El Bari, directeur général de la société Al Karama, a déclaré que «cette unité d’embouteillage est notre seconde dédiée à l’eau de table, après le démarrage d’Amane Souss fin 2015 à Agadir. Elle va permettre à notre société d’accroître ses parts de marché et de répondre à la demande des consommateurs qui recherchent une eau de qualité à un prix accessible. Notre investissement va également contribuer au développement de la région Rabat-Salé-Kénitra, puisqu’il s’agit de la première unité d’embouteillage d’eau dans la zone».

Situé au centre du Maroc, cette nouvelle unité de production permet en outre à Al Karama de poursuivre sa démarche environnementale en réduisant son empreinte carbone avec un gain en transport et en émission de gaz à effet de serre.

Pour rappel, Al Karama, créée en 2007, est un acteur majeur de l’eau en bouteille.

Experte dans l’embouteillage et le conditionnement d’eaux plates, la société emploie plus de 200 personnes et compte dans son portefeuille deux marques emblématiques: l’eau minérale Aïn Soltane, une référence incontournable des familles marocaines, et l’eau de table Amane Souss.