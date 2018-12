Z. el Ghazoui menacée de mort: La liberté d’expression en danger

La journaliste franco-marocaine Zineb el Rhazoui fait de nouveau l’objet de nombreuses menaces de mort suite à une intervention sur l’islam devant la caméra de CNews. Son avocat a porté plainte.

“Il faut que l’islam se soumette à la critique, qu’il se soumette à l’humour, qu’il se soumette aux lois de la République, qu’il se soumette au droit français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens “l’islam est une religion de paix et d’amour “, avait entonné Z. el Rhazoui lors d’un débat télévisé.

Malgré les menaces de mort, l’ancienne membre de la rédaction de “Charlie Hebdo”, sous protection policière depuis l’attaque contre la rédaction en janvier 2015, a réitéré ses propos sur le plateau de la chaîne CNews mercredi.

Son avocat, Me Thibault de Montbrial, a porté plainte afin d’identifier les auteurs des menaces de mort sur Facebook et Twitter et les faire condamner.

Suite à ce déferlement de haine, Zineb El Rhazoui a reçu de nombreux soutiens de la part de personnalités françaises, notamment du président Emmanuel Macron et la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.