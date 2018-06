«ZERO MIKA»: Zéro pointé!

Les résultats de l’enquête publiée récemment par l’association «Zero Zbel » démontrent que les sacs sont encore couramment utilisés sur les marchés, et que la loi 77-15 avait un effet très limité. Selon cette enquête, qui évalue l’application de ladite loi deux ans après son application et veut comprendre les habitudes de consommation des marocains en matière de sacs en plastique, quelque 60% des commerçants ont affirmé que plus de 80% des clients demandent des sacs en plastique et 65% des clients utilisent entre 5 et 15 sacs à chaque fois qu’ils font les courses.

Related