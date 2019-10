Zoom sur les Championnats du monde d’athlétisme à Doha

Rababe Arafi et Malika Akkaoui aux demi-finales du 1500 m

Après leur participation au 800 m, Malika Akkaoui éliminée aux quarts de finale et Rababe Arafi 7ème en finale, ces deux athlètes ont pu s’assurer la qualification aux demi-finales du 1500 m.

Un 1500m qui connaît un plateau d’athlètes de neuf athlètes qui ont réalisé cette saison un chrono de moins quatre minutes dont Rababe Arafi qui a battu le record national au meeting International Mohammed VI voire le mile au meeting de Monaco.

Le 1500m féminin est marquée aussi par la néerlandaise Hassan Sifan qui est coaché par Alberto Salazar qui écopé d’une sanction l’interdisant d’exercer le métier d’entraîneur pendant quatre ans.

Auréolée par une médaille d’or sur le 10.000m, Hassan Sifan a couru le dernier 1500 m de cette distance en 3’59’’, ce qui est un temps de passage incroyable.

Rababe Arafi et Malika Akkaoui sont condamnées à se qualifier à la finale et à ne pas jouer les figurants. Mission très difficile mais pas impossible. Car avec Hassan Sifan, déjà rerdwoman du monde du mile il y a trois mois à Monaco, la finale du 1500 m va être courue en moins de quatre minutes.

Ce qui assureait à Hassan Sifan un second titre mondial mais Rababe Arafi a elle aussi ses chances pour effacer la débâcle de la finale du 800 m. Pourvu qu’elle passe le cap des demi-finales.

Rababe Arafi tout comme Malika Akkaoui n’ont jamais eu de médaille mondiale. Espérons que l’une des deux athlètes va regagner le Maroc avec une médaille.



Soufiane Bakkali vs Conselsius Kiproto: Un duel sans merci…

Le numéro 1 mondial du 3000 Steeple-chase, Soufiane Bakkali a poinçonné sans difficulté son ticket pour la finale, prévue demain vendredi au Stade International Khalifa.

Outre l’armada des Ethiopiens (Trois athlètes qualifiés), il y a celle des Kenyans composée de quatre athlètes qualifiés et menée par Conselsius Kiproto, médaillé d’argent en 2013 à Moscou, en 2015 aux mondiaux de Pékin et décor à Londres en 2017 sans parler de son titre olympique en 2016 à Rio Janeiro.

Soufiane Bakkali, médaillé d’argent, à Londres en 2017, crédité d’un chrono au dessous de 8 mn soit la dixième meilleure performance mondiale de tous les temps et de la meilleure performance mondiale de l’année a le potentiel de déjouer toutes les secousses dont les Kenyans passent pour des maîtres dans l’art.

On aura incontestablement droit à un duel sans merci où la course doit être pimentée dès le départ. Car plus la course est rapide et son rythme est imprimé sur les bases de 8 mn voire moins, plus ça conforte Soufiane Bakkali et dissuade ces adversaires farouches.

Si Soufiane Bakkali a raté l’or des mondiaux de Londres, il y a deux ans, aujourd’hui il est décidé résolument à hisser haut l’étendard du Maroc en glanant le métal précieux, la médaille d’or, pour devenir le premier athlète marocain à la remporter après Ali Ezzine qui était le premier athlète à monter sur le podium des mondiaux, en 1999 à Séville et le premier et le seul athlète à être médaillé olympique du 3000m Steeple-chase.

Au classement général par points, l’athlétisme marocain occupe la quatrième place avec 36 points sur les seize éditons précédentes des championnats du monde d’athlétisme.

Et ce n’est pas fini car l’espoir de médailles aux mondiaux de Doha, c’est aussi le 1500m Femmes et Hommes et pourquoi pas un podium au marathon avec Réda El Araby même si les conditions climatiques sont dantesques.

Rababe Arafi, épuisée par la surcompétition !

C’est une contre-performance que Rababe Arafi a réalisée à la finale du 800 m, remportée par une Ougandaise qui s’était classée troisième derrière Rababe aux Jeux Africains. Rababe qui rate le podium pour la troisième fois consécutive a commis une gaffe monumentale en prenant part avant d’entamer les mondiaux d’athlétisme à une vingtaine de compétitions en commençant par les mondiaux du cross-country.

Rababe Arafi est tombée dans le piège de la surcompétition.

Rababe Arafi va comme Malika Akkaoui va s’engager dans le 1500m.

Va-t-elle réaliser l’exploit mondial, elle qui est la détentrice du record national du mile et du 1500m ?

En tout cas, la surcompétition de Rababe Araf en dit long sur le mauvais encadrement technique et son planning annuel.

Dopage : enfin le très controversé Alberto Salazar sanctionné

Les Américains ne font pas dans la dentelle quand ils sentent qu’il y a parmi eux un sportif qui use des moyens illicites.

C’est le cas du plus réputé et du plus décrié des entraîneurs , Alberto Salazar qui a fini par être suspendu pour quatre ans par l’USADA, agence américaine antidopage.

Cela a duré plus de six ans d’investigation pour prouver que l’ex-Cubain naturalisé Américain, Alberto Salazar, trempait dans le dopage.

Le rapport de quelques 6000 pages en plus des témoignages et autres arguments a conclu même « que ce qui compte pour Alberto Salazar , ce sont les médailles et les victoires et non la santé des athlètes ».

En mars 2010, sur le site letsrun.com , Alberto Salazar qui était un ancien crossman et un ancien marathonien, avait déclaré que « l’on ne peut être dans le top five mondial si l’on ne recourt pas aux hormones de croissance (…) ».

La sanction d’Alberto Salazar est un coup dur à la firme « Nike » qui avait financé le Nike Oregon Project, un cobaye supervisé par Alberto Salazar et un endocrinologue, lui aussi a été sanctionné.

Au Maroc , il y avait un « Alberto Salazar » qui avait fait de l’athlétisme, un géant aux pieds d’argile.

Si on l’avait reconduit, l’athlétisme marocain aurait été rayé de la carte mondiale de l’athlétisme. Comme la Russie. Mais fort heureusement, le Maroc a nettoyé les écuries d’Augias grâce au président de la FRMA qui fait de la lutte contre le dopage son cheval de bataille et à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Et la Plaque de Mérite décernée à Abdessalem Ahizoune , président de la FRMA, par le président de L’IAAF, Sébastien Coe, en est la bonne illustration.

De Notre envoyé spécial à Doha : Yahya Saïdi